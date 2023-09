Schwäbisches Mariensingen: Bunter Liederreigen zu Ehren der Gottesmutter

Plus Der Bezirk Schwaben präsentierte in der Wallfahrtskirche Allerheiligen zum 49. Mal sein Mariensingen. Mit von der Partie war auch der Landfrauenchor Günzburg.

„Es war wieder ein Genuss für die Seele“ – das sagte Maria Kücherer, Pfarrgemeinderätin von Jettingen-Scheppach, über das Mariensingen des Bezirks Schwaben, das schon zum 49. Mal in der dortigen Wallfahrtskirche Allerheiligen stattfand. Das Programm hatte Evi Heigl von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben zusammengestellt. Sie eröffnete die Veranstaltung und sprach das Schlusswort. Verbindende Worte zwischen den einzelnen Stücken kamen von Elisabeth Wiedemann, Pfarrreferentin in Diedorf. Bei den Liedvorträgen kam der Kontrast zwischen dem kleinen Ensemble des Christian Dreigesangs aus Merching und dem großen Klangkörper des Landfrauenchors Günzburg gut zur Geltung.

Der Christian Dreigesang präsentierte sich mit perfekt aufeinander abgestimmtem dreistimmigem Satzgesang. Beim ersten Lied „O Maria sei gegrüßt“ ließen sie sanft die Abwärtsdreiklänge fallen. Der Landfrauenchor präsentierte als erstes ein Lied aus dem Ulmer Winkel. Dort heißt es: „Gegrüßet seist du, Königin des Himmels und der Erden. Geh in unser Herz hinein, schenk uns deinen Segen.“ Das Lied „Maria ging übers Gebirge“, vorgetragen vom Christian Dreigesang, erzählt vom Besuch Mariens bei Elisabeth. Hier wechselt der Rhythmus zwischen Marsch und Walzer hin und her.