Senior wird Opfer von betrügerischer Nachricht

Am Freitag teilte ein 85-Jähriger der Polizei mit, dass er Opfer eines Betruges geworden sei. Ein unbekannter Täter habe sich bei ihm über Whatsapp als Tochter ausgegeben und um zwei Überweisungen gebeten. Ohne dies zu hinterfragen, kam der Geschädigte der Bitte nach. Er überwies auf ein Konto in den Niederlanden und ein Konto in Deutschland insgesamt über 2000 Euro. Erst danach nahm er Kontakt mit seiner Tochter auf, woraufhin der Betrug festgestellt wurde. (AZ)