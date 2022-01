Wieder ist ein Solarpark bei Freihalden im Gespräch

Plus Soll westlich von Freihalden ein Solarpark entstehen? Darüber hat der Gemeinderat in Jettingen wieder diskutiert – nachdem es zuvor schon eine Abfuhr gegeben hatte.

Ein Solarpark entlang der Bahnlinie am Waldrand westlich von Freihalden? Angedacht war zunächst eine Fläche in der Größe von etwa drei Hektar. Nachdem von einem zusätzlichen etwa 1,3 Hektar großen angrenzenden Grundstück die Rede gewesen war, hatte der Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderat im Oktober vergangenen Jahres dem Vorhaben eines Unternehmens, welches Freiflächenphotovoltaikanlagen baut und betreibt, nicht zugestimmt. Mehrheitlich hatte man sich dafür ausgesprochen, ein Konzept zu erarbeiten, wo derartige Flächen im Gemeindegebiet entstehen könnten. Aufgrund eines schriftlichen Antrags der Fraktion der Grünen, die Errichtung eines Solarparks nochmals im Rat zu behandeln, stand das Thema nun erneut auf der Tagesordnung.