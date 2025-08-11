Spendenaktion der Grundschule Jettingen-Scheppach für Patenkind aus Burkina Faso

Seit zehn Jahren engagiert sich die Grundschule Jettingen-Scheppach für eine ganz besondere Patenschaft: Mit Unterstützung des Fördervereins Kaya Emanuel e.V. wird der junge Adama aus Burkina Faso begleitet und gefördert. Durch die jährliche Spende der Schule konnte das Schulgeld für Adama übernommen werden – eine wichtige Hilfe, denn seine Familie lebt in sehr einfachen Verhältnissen und wäre ohne diese Unterstützung kaum in der Lage gewesen, seinen Bildungsweg zu ermöglichen. Heute ist Adama 17 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der weiterführenden Schule „Excellence“ in Kaya. Es geht ihm gut, und er entwickelt sich schulisch sehr positiv. In einem herzlichen Gruß wendet er sich an die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland und bedankt sich aufrichtig für die langjährige Unterstützung, die ihm neue Perspektiven eröffnet hat. Mit großem Engagement organisierten die Viertklässler einen Pausenverkauf zugunsten ihres Patenkindes Adama. In der großen Pause boten die Kinder selbstgebackene Muffins, belegte Brötchen, Obstspieße und andere Leckereien an – und das mit großem Erfolg: Insgesamt konnten beeindruckende 670 Euro gesammelt werden! Die Spendeneinnahmen können nun auch für dringend notwendige Ausgaben rund um das tägliche Leben verwendet werden. Die Spendenaktion war nicht nur eine tolle Gelegenheit, Gutes zu tun, sondern hat auch gezeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann.

