Jettingen-Scheppach

12:20 Uhr

Spendenkonto für Betroffene der Überflutung in Jettingen eingerichtet

Einen Tag nach der Überschwemmung der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach waren die Schäden gewaltig.

Artikel anhören Shape

Der Markt Jettingen-Scheppach hat ein Spendenkonto für die Betroffenen der Überflutung eingerichtet. So kommt die Hilfe am schnellsten an.

Bürgerinnen und Bürger, die von der Überschwemmung der Hammerschmid-Siedlung betroffen sind, sollen jetzt schnell finanzielle Hilfe und Unterstützung erfahren. Der Markt Jettingen-Scheppach hat bei der Jettinger Filiale der Raiffeisenbank Augsburger Land West eG in der Hauptstraße 63 ein Spendenkonto mit Zweckbindung für Spenden des Hochwassers in der Hammerschmied-Siedlung eingerichtet. Wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt, können auf dieses Konto Spenden eingezahlt werden. Dabei gilt bei Spenden bis 200 Euro der Kontoauszug als Spendennachweis. Bei Beträgen über 200 Euro stellt der Markt Jettingen-Scheppach auf Wunsch auch gern Spendenquittungen aus. Bei der Überflutung handelt sich nicht um ein großflächiges Hochwasserereignis. Einen bayernweiten Entschädigungsfonds gibt es somit nicht. Geschädigte haben Möglichkeit auf Antrag von Notstandsbeihilfe Es verbleibt Geschädigten somit nur die Möglichkeit eines Antrags auf Notstandsbeihilfe an den Freistaat Bayern, welcher über das Landratsamt Günzburg einzureichen wäre. Es ist somit davon auszugehen, dass eine Notstandsbeihilfe durch den Freistaat Bayern nur in wenigen Fällen infrage kommen wird. Der Antrag auf Notstandsbeihilfe kann beim Markt Jettingen-Scheppach abgeholt werden. (AZ) Ab sofort kann auf das Spendenkonto Hochwasser IBAN DE10 7206 9274 0108 9159 38 eingezahlt werden. Weitere Informationen erteilt die Gemeinde Jettingen-Scheppach unter der Telefonnummer 08225/30610 oder per E-Mail an die Adresse kasse@jettingen-scheppach.de.

Themen folgen