Sportwagen auf der A8 bei Jettingen-Scheppach verunglückt

Ein starkes Bremsmanöver ist für einen Unfall auf der A8 verantwortlich. Der Fahrer eines Sportwagens wird leicht verletzt, das Auto ist Schrott.

Nach einem Abbremsmanöver auf nasser Fahrbahn ist am Montagnachmittag auf der A8 ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und verunglückt. Der Mann war laut Autobahnpolizei auf dem mittleren der drei Fahrstreifen kurz vor der Anschlussstelle Burgau in Richtung Stuttgart unterwegs, als es stark zu regnen begann. Er bremste seinen Sportwagen so stark ab, dass das Fahrzeug dadurch ins Schleudern kam und gegen die Schutzplanke rechts der Fahrbahn prallte.

Sportwagenfahrer bei Unfall bei Jettingen-Scheppach verletzt

Der Wagen kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen mit leichteren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 45.000 Euro. Der Betriebsdienst der Pansuevia sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)