Spurwechsel auf A8 geht schief: Zusammenstoß trotz Vollbremsung

Nachdem ein 65-Jähriger am Mittwoch gegen 13.30 Uhr beim Spurwechsel einen nachfolgenden Verkehrsteilnehmer übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß auf der A8 Höhe Jettingen-Scheppach. Das schildert die Verkehrspolizei Günzburg. Beide Unfallbeteiligten waren in Richtung München unterwegs. Der Unfallverursacher wechselte dabei von der mittleren auf die linke Fahrspur. Ein 54-Jähriger, der sich mit seinem Fahrzeug bereits auf dem linken Fahrstreifen befand, konnte trotz Vollbremsung nicht verhindern, dass er auf das Heck des Spurwechslers auffuhr. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr und den Autobahnbetreiber bis zur Beseitigung der Fahrzeuge abgesichert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (AZ)

