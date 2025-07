Startschuss für Jettingens neue Mitte

Vor wenigen Wochen hat hier noch das Jettinger Pfingstfest stattgefunden, kurze Zeit später spielte sich hier der Jettinger Rosentag ab. Inzwischen sieht das Umfeld des Rathauses komplett anders aus. An der Westseite, wo weitere Parkplätze entstehen, haben die Arbeiten für dessen Neugestaltung bereits begonnen. Auch die Mauer zum eigentlichen Vorplatz hin ist verschwunden. Beim offiziellen Spatenstich sprach Bürgermeister Christoph Böhm von einem „Meilenstein in der Geschichte Jettingens“.

Mit diesem Projekt werde nicht nur der Rathausplatz neugestaltet, sondern auch seine komplette Umgebung. „Jettingens Mitte, ein Zentrum für alle“, wie es der Bürgermeister in einer Pressemitteilung ausdrückte, erfahre dadurch für die Bürgerinnen und Bürger ein vielfaches Mehr an Attraktivität, Aufenthalts- und Lebensqualität. Böhm blickte dabei auf die vergangenen Jahre zurück: 2020 war die Einweihung des Anbaus am Bestandsgebäude, nach dessen energetischen Sanierung erfolgte die des Dachstuhls samt neuer Dacheindeckung. „Das setzt sich jetzt mit der Neugestaltung der Umgebung des Rathauses fort“, so Böhm.

Kosten belaufen sich auf knapp 2,7 Millionen Euro

Christian Standl vom Planungsbüro Steinbacher Consult aus Neusäß bezog sich auf die bereits geleistete Vorarbeit mit dem Vorentwurf durch das Würzburger Büro Schirmer Architekten und Stadtplaner. Dem seien zahlreiche weitere Aufgaben zur Umsetzung des Projekts gefolgt. Standl sprach die landschaftsarchitektonischen Maßnahmen an, darunter die begrünte Trennwand zwischen dem oberen Bereich und dem Vorplatz, wie auch auf die verkehrsplanerischen Aspekte mit der Gestaltung der Hauptstraße sowie des Kirchenvorplatzes. Man werde im Laufe der nächsten Monate ein, wie er sagte, „tolles Projekt“ umsetzen.

Knapp 2,7 Millionen Euro betragen der Pressemitteilung zufolge die Bruttokosten. Weitere 165.000 Euro sind für die Gestaltung mit Bäumen, Begrünung und Sitzgelegenheiten vorgesehen. Der Markt Jettingen-Scheppach erhält aus der Städtebauförderung einen Zuschuss in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Für die Maßnahmen sind zwei Bauabschnitte vorgesehen: die Neugestaltung des Rathausplatzes selbst und anschließend die der Umgebung mit der Hauptstraße und des Bereichs an der Pfarrkirche St. Martin. In diesem Zusammenhang wird die bisherige Bushaltestelle nach Süden zum Marktplatz verlegt. Bis Ende Herbst 2026 sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Im Zuge des Bauprojekts wird der Bereich westlich des Rathauses über den Rathausplatz und die Hauptstraße bis hin zur Kirche komplett barrierefrei. Wie Bürgermeister Böhm sagte, werde der Weg, ob für ältere Menschen mit Rollator oder für jüngere mit Kinderwagen, zudem sicherer. „Es ist ein Projekt für die Zukunft und ein Aushängeschild für den Markt. Mit der Planung ist das auf hervorragende Art und Weise gelungen.“ (AZ)