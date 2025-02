Ticket für Verbandsentscheid erspielt

Derzeit finden die Vorentscheide zum Solo-/Duowettbewerb des Bayrischen Blasmusikverbandes (BBMV) an verschiedenen Orten statt. Junge Talente stellen sich hierbei einer Fachjury, die anhand verschiedener musikalischer Kriterien wie zum Beispiel Interpretation, Rhythmik und technische Ausführung Punkte vergeben. Getrennt nach Altersklassen stellten sich aus der Musikschule Mindeltal Teresa Götz und Lukas Hafner aus der Klarinettenklasse von Brigitte Wörz dieser Herausforderung. Begleitet wurden die beiden souverän von Anne Liebe, die neben Birgit Kuchzinski-Kinzel seit diesem Schuljahr an der Musikschule unterrichtet.

Teresa trat in der Altersklasse IV gegen ein starkes Konkurrenzfeld an. Beim Klarinettenkonzert in B-Dur von Anton Dimler konnte sie ihren einfühlsamen Ton zur Geltung bringen. Frühlingshaft-lebendige Töne entlockte sie ihrem Instrument bei Darius Milhauds Caprice. Ein anspruchsvolles Werk der Moderne. Für ihren begeisterten Vortrag wurde Teresa mit dem Prädikat „sehr gut“ belohnt. Mit der Petite Fantasie aus der Feder von Carl Maria von Weber fand Lukas Hafner einen guten Einstand im Vortragsraum. Die kontrastreichen Farbspiele des Werkes brachte er in der Altersklasse II galant zur Geltung. Rhythmisch wurde es bei With Spirit von Allen Vizzutti. Durch seinen mitreißenden Takt löste sich Lukas mit seinem „ausgezeichneten Erfolg“ das Ticket zum Verbandsentscheid nach Ursberg, bei dem er am 8. Februar um den Einzug in das bayrische Landesfinale spielen wird. „Es ist großartig, dass unsere jungen Talente immer wieder die Chance erhalten, sich im musikalischen Wettstreit zu messen, um über sich hinauszuwachsen.“ Berichtet Christian Wenig, der stolze Schulleiter der Musikschule Mindeltal. „Wir drücken Lukas für den Verbandsentscheid in Ursberg beide Daumen.“