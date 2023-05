Transporter waren massiv überladen

Bei Kontrollen zieht die Polizei zwei 3,5-Tonner aus dem Verkehr. Deren Ladekapazität war deutlich überschritten worden.

Bei zwei verschiedenen Kontrollen am Dienstag haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg überladene Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. So hielten die Beamten am Nachmittag auf der A8 bei Jettingen-Scheppach einen polnischen 3,5-Tonner zur Kontrolle an. Augenscheinlich war das Fahrzeug des 35-jährigen Ukrainers deutlich überladen, weshalb die Kontrolleure es zur Beweissicherung auf eine Brückenwaage leiteten. Dort stellten die Beamten fest, dass das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um fast 60 Prozent überschritten wurde.

Am Abend hielten Beamte dann in Neu-Ulm ebenfalls einen polnischen 3,5-Tonner an, weil bei diesem Fahrzeug bereits die Reifen deutliche Wulste ausbildeten, was auf eine massive Überladung schließen ließ. Hier war bereits bei der Kontrolle der Ladungspapiere klar, dass das Fahrzeug überladen sein musste, da das angegebene Gewicht um ein Mehrfaches die Ladekapazität überschritt. Die Verwiegung ergab dann auch eine Überladung des Gesamtgewichts um fast 55 Prozent und zudem eine Überschreitung der hinteren Achslast um etwa 36 Prozent.

Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich

Die Beamten unterbanden dem Fahrer, einem 55-jährigen Belarussen, wie bei seinem ukrainischen Kollegen am Nachmittag, die Weiterfahrt. Bei beiden erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich. Zudem leiteten die Kontrolleure bei der zweiten Kontrolle gegen das Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren ein. (AZ)