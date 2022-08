Unachtsamer Lkw-Fahrer beschädigt Klimaanlage in Jettingen-Scheppach

Ein Lkw-Fahrer fährt aus dem Hinterhof einer Metzgerei und streift die Hausmauer. Dabei verursacht er einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr die Hausmauer einer Metzgerei in der Siemensstraße in Scheppach gestreift. Laut Polizei berührte er eine an der Hausmauer angebrachte Klimaanlage, wodurch die Wandhalterung der Anlage ausriss. Der Lkw fuhr anschließend in Richtung Siemensstraße weg, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)