Unappetitliche Überraschung und Sachbeschädigung an einem Auto in Jettingen

Offensichtlich hatte da jemand Wut im Bauch: Ein Milchshake und ein zerkratztes Auto beschäftigen die Polizei in Burgau. Wer hat etwas gesehen?

Eine 19-jährige Autofahrerin traute ihren Augen nicht, als sie am zweiten Weihnachtsfeiertag nach dem Besuch in einem Schnellrestaurant in Jettingen zurück zu ihrem geparkten Auto kam. Als die Frau nach 20 Minuten wieder vor ihrem Fahrzeug stand, habe sie laut Polizeiangaben feststellen müssen, dass eine bislang unbekannte Person einen Milchshake über die Windschutzscheibe ihres Autos geleert und die Fahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte.

Die Polizei in Burgau sucht nach Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau nach eigenen Angaben vor dem Restaurantbesuch gegen 19.30 Uhr beim Parken auf dem Parkplatz von einem Mann angesprochen worden, dass sie zu nahe an seinem daneben abgestellten Fahrzeug parken würde. Die Geschädigte konnte jedoch gegenüber der Burgauer Polizei keine Angaben zum möglichen Täter und zu dem daneben geparkten Fahrzeug machen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)