Unbekannte beschädigen ein Auto in Scheppach

Ein Autobesitzer erlebt in Scheppach eine böse Überraschung, als er nach zwei Wochen Urlaub zu seinem Wagen kommt und Schäden feststellt.

Nach einer Sachbeschädigung in Scheppach sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurde zwischen dem 22. Dezember und 9. Januar ein schwarzer Kleintransporter der Marke Peugeot, der in der Pfarrer-Koch-Straße in Scheppach abgestellt war, von bisher unbekannten Personen beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer konnte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Dellen und Kratzer an der Motorhaube und am Dach feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)