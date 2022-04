Jettingen-Scheppach

vor 31 Min.

Unbekannte beschädigen Holzhütte an einem See bei Scheppach

Die Polizei sucht nach bislang Unbekannten, die in der Nähe von Scheppach eine Holzhütte beschädigt und dort ihr Unwesen getrieben haben.

Eine Gruppe hinterlässt neben Beswchädigungen auch Bierflaschen und Müll an einer Holzhütte an einem See bei Scheppach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.