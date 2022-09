Jettingen-Scheppach

vor 37 Min.

Unbekannte beschädigen einen Laternenmast

In Jettingen-Scheppach wurde ein Laternenmast am Kreisverkehr beschädigt.

Am Samstagmorgen hing ein Laternenmast am Kreisel in Jettingen-Scheppach plötzlich schief. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vermutlich in der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde ein Laternenmast am Kreisverkehr Hauptstraße/Siemensstraße in Jettingen-Scheppach angefahren. Hierdurch stand der Mast schief. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. (AZ)

