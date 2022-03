Jettingen-Scheppach

13:26 Uhr

Unbekannte brechen in Jettingen-Scheppach in zwei Läden ein

Am Wochenende wurde in Jettingen-Scheppach in zwei Verbrauchermärkte eingebrochen.

Unbekannte brechen am Wochenende gleich in zwei Verbrauchermärkte in Jettingen-Scheppach ein. Doch warum wird nichts gestohlen?

In zwei Verbrauchermärkte brachen am Wochenende in Jettingen-Scheppach bislang unbekannte Personen ein. Nach Polizeiangaben öffneten die Unbekannten bei beiden nebeneinanderliegenden Märkten das Dach. Über einen Zwischenboden gelangten sie in die jeweiligen Verkaufsräume. Während in einem Markt ein Kabel zur Datenübertragung durchtrennt wurde, konnten im anderen Markt keine zusätzlichen Beschädigungen festgestellt werden. Einbrecher machen in Jettingen-Scheppach keine Beute Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Burgau wurde seltsamerweise aus keinem der beiden Märkte etwas entwendet. Der Schaden an den Gebäuden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

Themen folgen