Unbekannte stehlen Benzinkanister und Wasserpumpe in Schrebergärten

Erneut gibt es einen Einbruch in Jettingen. Möglicherweise ist es die gleiche Täterschaft, die teure Maschinen aus einem Feldstadel gestohlen hat.

Im Zeitraum zwischen dem 5. November, 20 Uhr, und dem 6. November, 8 Uhr, ist in mehrere Hütten in der Schrebergartenanlage am Krautgartenweg in Jettingen eingebrochen worden. Das berichtet die Burgauer Polizei. Die Täter oder Täterinnen entwendeten aus einer Hütte eine Wasserpumpe und zwei Benzinkanister, ansonsten wurde nur Sachschaden angerichtet.

Möglicher Zusammenhang der Einbrüche in Jettingen

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 550 Euro. Es besteht eventuell ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in einen Feldstadel in der Brandstraße am vergangenen Wochenende, bei dem ein Aggregat entwendet wurde. Hinweise auf die Täterinnen oder Täter sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)