Unbekannte werfen Eier an eine Garage in Jettingen

Es dürfte ein böses Erwachen nach der Gruselnacht gewesen sein: In Jettingen wurde an Halloween eine Garage mit Eiern beworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Jettingen-Scheppach ist es in der Halloween-Nacht zu einem Vorfall von Vandalismus gekommen. Vom 31. Oktober auf den 1. November wurde nach Angaben der Polizei die Fassade einer Garage in der Hauptstraße in Jettingen beschädigt. Die bisher unbekannten Täter bewarfen das Gebäude mit Eiern. Da ein Abwaschen laut Polizeibericht nicht möglich ist, beläuft sich der Schaden auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)