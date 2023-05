Unbekannter Täter versucht in Scheppacher Firma einzubrechen

Ein Unbekannter wollte eine Hintertüre einer Firma in der Siemensstraße aufhebeln, schaffte es aber nicht. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zu einem Zeitpunkt zwischen dem vergangenen Freitagnachmittag und dem Dienstag hat ein bisher unbekannter Täter versucht, in ein Firmengebäude in der Scheppacher Siemensstraße einzubrechen. Er wollte laut Polizeibericht eine Hintertür aufhebeln, gelangte aber nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)