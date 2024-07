Unbekannter verkratzt Dienstwagen der Deutschen Bahn

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) parkte sein Dienstfahrzeug am 5. Juli am Bahnhof in Jettingen-Scheppach. Als er das Fahrzeug vergangenen Montag wieder abholte, stellte er fest, dass ein Unbekannter die komplette rechte Fahrzeugseite des grauen Opels zerkratzt hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet Personen, vor allem Fahrgäste der DB, sich mit Hinweisen zur Tat bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. (AZ)

Deutsche Bahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dienstwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis