Unfall beim Einfahren auf die A8 in Richtung München

Beim Einfahren auf die A8 bei Burgau, wechselte eine 30-Jährige auf die Fahrbahn und übersah einen Sattelzug. Die Autofahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim Einfahren auf die A8 hat am Mittwochnachmittag eine 30-Jährige einen Sattelzug übersehen. Die Frau wollte an der Anschlussstelle Burgau in Richtung München vom Einfädelungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn wechseln und hatte einen zu dieser Zeit auf gleicher Höhe fahrenden Sattelzug nicht erkannt. So berichtet es die Polizei.

Feuerwehr Burgau sicherte Unfallstelle auf A8

Beim seitlichen Zusammenstoß entstand rund 5000 Euro Sachschaden am Auto der Verursacherin. Der Fahrer des Sattelzuges hat möglicherweise nichts von der seitlichen Kollision mitbekommen, so die Polizei, und fuhr in Richtung München weiter. Die 30-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit. Ihr beschädigter Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Burgau half bei der Absicherung der Unfallstelle. (AZ)