Unfall: Feuerwehr muss Mann bei Jettingen-Scheppach aus Auto befreien

Bei einem Unfall zwischen Burtenbach und Jettingen-Scheppach. wird der Unfallfahrer in seinem Auto eingeklemmt. Drei Fahrzeuge werden beschädigt, ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Ein verunglückter Autofahrer musste am Freitagvormittag nahe Jettingen-Scheppach von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Gegen 11.30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2025 zwischen und Burtenbach und Jettingen-Scheppach zu einem schweren Frontalunfall. Nach ersten Angaben der Polizei war der Fahrer eines Mazdas in Richtung Jettingen-Scheppach unterwegs und setzte nahe der Abzweigung nach Oberwaldbach zum Überholen eines VW-Busses an. Dabei kam ihm ein Mercedes entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen auf den Fahrerseiten frontal zusammen. Der Mazda schrammte dabei auch noch den gerade überholten VW-Bus.

Nach Unfall bei Jettingen-Scheppach mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Unfallverursacher wurde in seinem Mazda eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen-Scheppach aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber aus Ulm in eine Klinik geflogen. Im Mercedes wurden zwei Personen verletzt. Neben dem Rettungsdienst, der mit einem größeren Aufgebot anrückte, waren die Feuerwehren Jettingen-Scheppach und Burtenbach im Einsatz. Die Staatsstraße war in diesem Bereich komplett gesperrt. (obes)