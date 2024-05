Unfall: Lkw-Fahrer übersieht auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ein Auto

Ein Lkw-Fahrer erfasst ein Auto beim Fahrspurwechsel. Der Pkw wird dabei in die Schutzplanke gedrückt und 50 Meter weit geschleudert. Es entsteht ein hoher Schaden.

Ein Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ist am Donnerstag für einen Autofahrer glimpflich ausgegangen. Der Polizei zufolge befuhr der Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstagabend die A8 in Richtung Stuttgart und überholte ein weiteres Fahrzeug. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts übersah der 53-jährige Lkw-Fahrer einen Pkw und erfasste diesen am Fahrzeugheck. Hierdurch wurde das Fahrzeug in die rechte Schutzplanke gedrückt und schleuderte weitere 50 Meter über die Fahrbahn, bis es zum Stehen kam. Glücklicherweise entstand bei dem Verkehrsunfall nur Sachschaden und der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen und der Schutzplanke schätzen die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf eine Höhe von etwa 28.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrzeugbergung sicherte die Feuerwehr Zusmarshausen die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr. (AZ)