Unfallflüchtige am Autobahnrastplatz Burgauer See wird ermittelt

Ein Fahrfehler auf dem Rastplatz an der A8 hat für eine Autofahrerin Konsequenzen. Sie beschädigte einen Transporter und fuhr dann weiter – es gibt ein Video.

Am Donnerstagnachmittag parkte ein Kunde der Tankstelle an der Rastanlage Burgauer See an der A8 vor dem Tankstellengebäude und ging zum Zahlen. Während dieser Zeit wollte eine bis dato noch unbekannte Frau neben ihm einparken, fuhr dann allerdings aus noch nicht geklärter Ursache an ihm vorbei und schanzte über den dortigen Gehweg. Hierbei touchierte sie mit ihrem Wagen einen geparkten Transporter.

Der Fahrer des Transporters kam kurz darauf zum Unfallgeschehen hinzu. Die unbekannte Frau sagte ihm jedoch, dass „alles OK“ ist und fuhr davon. Geistesgegenwärtig filmte der Geschädigte die Situation, weshalb das Kennzeichen bekannt war. Die hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei Günzburg stellte dann einen Schaden von etwa 2500 Euro an dem Transporter fest und leitete Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin des jetzt bekannten Autos ein. Gegen sie leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)