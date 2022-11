Unfallopfer versucht Unfallfahrer vergeblich zu stoppen

Ein Unbekannter beschädigt ein Auto und fährt einfach weiter - auch, als das Unfallopfer ihm auf der A8 hinterher fährt und zum Anhalten auffordert.

Ein Unfallfahrer hat sich am Samstag durch nichts aufhalten lassen. Der Unfall passierte gegen 17.30 Uhr an der Staatsstraße 2025 am Kreisverkehr direkt an der Anschlussstelle zur A8 bei Jettingen-Scheppach. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem weißen Ford Transit vermutlich aus Unachtsamkeit leicht auf den Wagen seines Vordermanns auf. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher hielt im Anschluss allerdings nicht an, sondern setzte seine Fahrt auf der A8 in Richtung München fort.

Verfolgung auf der A8: Mit Warnblinker zum Anhalten aufgefordert

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr der Geschädigte diesem hinterher und versuchte mittels Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr jedoch unbeirrt weiter. Auch als der Geschädigte diesen überholte und mittels Warnblinker zum Anhalten aufforderte, fuhr der Unfallverursacher weiter. Letztlich begab sich das Unfallopfer zur Polizei Burgau und erstattete Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau in Verbindung zu setzen, Telefon 08222/9690-0. (AZ)