Unternehmen Ludo Fact zahlt Belegschaft in Jettingen Tankzuschuss

Plus Die Zuwendung ist laut Firmenchef Horst Walz eine Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise. Wie sie gestaffelt ist und warum sie 50 Euro im Monat nicht überschreitet.

Von Till Hofmann

Die Verbraucherpreise kennen seit Wochen nur eine Richtung: Es geht zum Teil steil nach oben. Das trifft insbesondere auf den Energiebereich zu. Das merken unter anderem diejenigen, die mit Öl und Gas heizen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer erleben den Preisschock an der Zapfsäule. Die Unternehmensgruppe Ludo Fact aus Jettingen möchte bei den rund 660 Mitarbeitern an den deutschen Standorten - etwa 420 davon arbeiten am Stammsitz in Jettingen - zumindest die Mehrbelastung an der Tankstelle ausgleichen und zahlt kilometerabhängig einen Tankzuschuss.

