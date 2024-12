Verdacht des Kokainhandels: Haftbefehle nach A8-Kontrolle vollstreckt

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Donnerstagnachmittag an der A8, Tank- und Rastanlage Burgauer See, einen Pkw, der mit zwei Personen besetzt war, kontrolliert. Wie sich laut Bericht der Polizei bei den Überprüfungen herausstellte, wurden beide Personen mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Gegen einen 33-jährigen Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Kokainhandels. Zudem wurde er noch mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht, wobei er die geforderte Geldstrafe im unteren vierstelligen Bereich nicht zahlen konnte. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann, wurde wegen Diebstahls gesucht, konnte aber den Haftbefehl durch Zahlung eines dreistelligen Betrags abwenden. Der 33-Jährige wurde vor Ort verhaftet und dem Gericht zur Prüfung des Haftbefehls vorgeführt. (AZ)

