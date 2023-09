Vergessenes Handy wird im Textilmarkt gestohlen

Beim Shoppen in Jettingen-Scheppach legt ein Kunde sein Handy kurz in einem Regal ab, um beide Hände freizuhaben. Kurz darauf ist es weg.

Ein Kunde eines Textilmarktes in der Messerschmittstraße in Scheppach hat am späten Nachmittag des Montags sein Mobiltelefon in einem Regal abgelegt, um beide Hände zur Prüfung der Ware frei zu haben. So meldet es die Polizei Burgau. Allerdings vergaß er, das Telefon wieder mitzunehmen. Als er das bemerkte und zum Regal zurückkehrte, war das Telefon bereits verschwunden. Ein bislang unbekannter Täter hatte dies eingesteckt. Der Wert des Telefons beträgt noch etwa 500 Euro, so die Polizei. (AZ)