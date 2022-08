Vermisster aus Jettingen-Scheppach ist wieder aufgetaucht

Die Polizei löste am Dienstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 41-Jährigen, der in Jettingen-Scheppach wohnt, aus. Jetzt ist er wieder aufgetaucht.

Die Polizei hat am Dienstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 41-Jährigen aus Jettingen-Scheppach ausgelöst, die nun beendet ist. Die Umstände, unter denen der 41-Jährige verschwunden ist, ließen befürchten, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befand, wie die Polizei mitteilte. Suchmaßnahmen der Polizei, aber auch von Verwandten und Bekannten des Vermissten verliefen zunächst ohne Erfolg. Nun wurde bekannt, dass er sich selbst in einem Klinikum in ärztliche Obhut begeben hatte.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bedankt sich bei den Medienvertretern und der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Fahndung. (AZ)