Jettingen-Scheppach

vor 16 Min.

Versuchter Diebstahl eines Rollers scheitert in Jettingen-Scheppach

So einfach wie im Film ist es doch nicht, ein Fahrzeug ohne Schlüssel zu starten. Am Bahnhof von Jettingen-Scheppach scheiterten Unbekannte an einem Roller.

Wie die Polizei mitteilt, versuchten bislang unbekannte Personen am Montag zwischen 6 und 18 Uhr, einen Motorroller der Marke Peugeot, der am Jettinger Bahnhof abgestellt war, zu entwenden. Die Verkleidung wurde abgerissen, um an die Zündung zu gelangen, doch wurde das Fahrzeug nicht gestartet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

