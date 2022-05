Versuchter WhatsApp-Betrug in Jettingen fällt auf

Eine angebliche Tochter braucht unbedingt Geld, das auf ein spanisches Konto überwiesen werden soll: Da wird eine 61-Jährige aus Jettingen skeptisch.

Bei der Polizeiinspektion Burgau ist am vergangenen Donnerstag ein Betrugsversuch angezeigt worden. Eine 61-Jährige aus Jettingen erhielt laut Angaben der Beamtinnen und Beamten am Mittwoch eine Nachricht auf WhatsApp, die angeblich von ihrer Tochter abgesandt wurde. Diese teilte mit, dass sie ihr Handy verloren habe, und bat ihre Mutter um zwei dringende Überweisungen in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages auf ein spanisches Konto.

Frau aus Jettingen fällt nicht auf den Betrugsversuch herein

Da die Überweisungen ins Ausland gehen sollten, suchte die 61-Jährige ihre Hausbank auf. Dort wurde der Betrugsversuch erkannt und die Überweisungen nicht durchgeführt. (AZ)