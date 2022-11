Vespa aus Scheune in Jettingen-Scheppach geklaut

Unbekannte brechen in Jettingen-Scheppach in eine Scheune ein und entwenden eine Vespa. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Scheune auf einem Anwesen in der Hauptstraße in Scheppach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendeten sie eine Vespa, bei welcher der Schlüssel steckte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/96900, in Verbindung zu setzen. (AZ)