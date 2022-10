Viele Autofahrer sind in Jettingen-Scheppach zu schnell

Fast die Hälfte aller Fahrzeuge bei einer Radarkontrolle auf der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach sind zu schnell unterwegs. Das hat Konsequenzen.

Die hohe Beanstandungsquote bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Neu-Ulm auf der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach hat Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, waren am Montagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr an der sogenannten Schöneberger Kreuzung auf der Staatsstraße 2025 45 Prozent zu schnell unterwegs. In der gesamten Messzeit passierten 97 Fahrzeuge den Blitzer. 20 Verkehrsteilnehmer kommen hier noch mit einem Verwarnungsgeld davon. Gegen 24 Fahrzeuglenker wird eine Anzeige erstellt, wobei einer mit 115 km/h bei erlaubten 70 km/h mit einem Fahrverbot rechnen muss. Bereits jetzt kündigt die Verkehrspolizei an, den Bereich künftig häufiger zu überwachen. (AZ)