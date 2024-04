Jettingen-Scheppach

Vodafone könnte den Glasfaserausbau in Jettingen-Scheppach gefährden

Der Breitbandausbau gestaltet sich in manchen Gemeinden des Landkreises schwieriger als gedacht. In Jettingen-Scheppach stellt Vodafone den Markt vor Probleme.

Plus Der Markt Jettingen-Scheppach möchte mit der Gigabit-Richtlinie des Bundes den Breitbandausbau voranbringen. Doch ein Telekommunikationsanbieter macht Probleme.

Von Celine Theiss

Der Glasfaserausbau im Markt Jettingen-Scheppach schreitet langsam voran. Eine neue Förderung durch Bund und Länder könnte nun dafür sorgen, dass 367 Adressen im Bereich des gesamten Marktes angeschlossen werden. Doch es gibt Probleme, denn Jettingen-Scheppach ist ein Vodafone-Gebiet. Was das bedeutet, hat Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern GmbH den Rätinnen und Räten in der vergangenen Sitzung erklärt. So viel steht fest: Der Sachverhalt ist kompliziert.

Wöcherl erklärte zu Beginn der Sitzung, dass sie jetzt nach längerem Warten mit dem Förderantrag starten können. Hierbei handelt es sich um die Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes, die einen flächendeckenden Breitbandausbau in den Kommunen fördert. In Gebieten, in denen sich der Ausbau nicht rentiert und ein Marktversagen festgestellt wird, greift dieses Verfahren. Grund für die Verzögerung ist laut dem Berater eine schleppende Lieferung der Unterlagen durch den Bund. Nach der Einreichung des Antrags könnten sie anschließend zeitnah mit den Ausschreibungen hierfür beginnen. Doch bereits bei der Einreichung des Antrags könnten sich Schwierigkeiten mit den Adressen in den beiden Kernorten auftun.

