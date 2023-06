Von roter Ampel irritiert: Drei Verletzte bei Unfall an der Kreuzung

Eine Autofahrerin will bei Burgau auf die A8 auffahren. Im Glauben, sie hat grünes Licht, biegt sie ab und stößt mit dem Gegenverkehr zusammen.

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr wollte eine 55-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Burgau auf die A8 in Richtung Stuttgart auffahren. An der dortigen Ampel wird das Lichtzeichen für Linksabbieger und geradeaus Fahrende getrennt geregelt. Davon irritiert bog die Frau offensichtlich bei Rotlicht nach links ab und stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 75-jährigen, entgegenkommenden Fahrers zusammen, der seinerseits „grün“ hatte.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Dabei wurde die 55-jährige Unfallverursacherin, der 75-jährige Fahrer sowie dessen 72-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Jettingen-Scheppach war hierfür mit etlichen Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)