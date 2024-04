Vorfahrt genommen: Autofahrer wird leicht verletzt

Ein 76-Jähriger übersieht beim Abbiegen in Jettingen ein entgegenkommendes Auto. Beim Zusammenstoß wird dessen Fahrer leicht verletzt.

Am Freitagvormittag ist in der Bischofstraße in Jettingen ein Verkehrsunfall passiert, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 76-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei von der Bischofstraße nach links in den Oberen Angerweg abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigen Wagen eines 32-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 32-jährige Fahrer leicht verletzt. (AZ)