Wanderverein Jettingen-Scheppach veranstaltet eine Führung in die Zeit der Ritter und Burgen

Vor einer Gruppe von Kindern stehen an diesem Montagmorgen zwei merkwürdige Gestalten auf dem Wanderparkplatz in Allerheiligen. Professor Kraus und Ritter Felsenherz vom Hahnenberg sind bereit, die Kinder mit auf eine Reise ins Mittelalter zu nehmen. Ritter Felsenherz wurde nämlich durch eine Hexe ins Jahr 2025 versetzt. Das Warum soll ein rätselhafter Brief erklären, dessen Stücke auf dem Weg nach Burg Hahnenberg versteckt sind. Hinter den beiden Kostümierten stecken Samuel Kraus (Professor Kraus) und Mika Mittich (Felsenherz vom Hahnenberg), die Führung veranstalten sie im Namen der Wander- und Naturfreunde Jettingen-Scheppach für das Ferienprogramm der Marktgemeinde. Insgesamt sind es fünf Kinder, die sie in den Wald begleiten.

Die Geschichte, die sie erzählen, basiert auf Tatsachen: Tatsächlich gibt es im Scheppacher Forst einen Hahnenberg, auf dem früher eine Burg stand. Nachdem alle versammelt sind, geht es los, die Fahrstraße ein Stück den Holgaberg hinauf, dann auf einen Feldweg, der am Burggraben vorbeiführt, über den Hügelkamm, durch den Wald, bis zum Hahnenberg. Dort sollen die Kinder dem Ritter eine kleine Behelfsburg aus Ästen bauen. Nachdem diese Arbeit erledigt ist, stehen Prüfungen an: Schaffen es die Kinder, mit Tannenzapfen auf einen entfernten Baum zu schießen? Gelingt es Felsenherz, auf ihn geschossene Zapfen mit seinem Holzschwert abzuwehren?

Nach diesen Herausforderungen wandert die Gruppe zur Talhütte, wo wegen des starken Regens eine längere Pause ansteht. Als Lob für die Mühen werden die Kinder vom Wanderverein mit Leberkässemmeln und Getränken versorgt. Ritter Felsenherz ernennt die Jungen und Mädchen zu Knappen und Edeldamen, als Lohn für ihre Leistungen. Und weil der Regen nicht enden will, geht es im Auto zurück zum Wanderparkplatz. Am Ende kommen alle durchnässt, aber glücklich am Zielort an. Der Forscher entlässt die Schüler und der Ritter verabschiedet sich, um nach Hahnenberg zurückzukehren.

