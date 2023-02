Wegen Sekundenschlaf auf A8 einen Lkw-Anhänger gerammt

Ein Unfall auf der A8 am Freitag nahe Jettingen-Scheppach ist nach Einschätzung der Polizei auf die Müdigkeit des Autofahrers zurückzuführen. Das sind die Folgen.

Eigentlich war es ein normaler Freitagvormittag für den 46-jährigen Lkw-Fahrer, als es plötzlich an seinem Anhänger schepperte. Ein 32 Jahre alter Autofahrer war gerade dabei gewesen, über den mittleren Fahrstreifen zu überholen, als dieser von seiner Müdigkeit übermannt worden war. Der Wagen kam nach rechts vom Fahrstreifen ab und war gegen den Anhänger gefahren. Weder der Fahrer noch die beiden Mitfahrer wurden verletzt. Jedoch war das Auto nicht mehr fahrbereit und benötigte einen Abschleppdienst. Den Schaden am Anhänger des Lastwagens beziffert die Autobahnpolizei Günzburg mit circa 500 Euro. Der Sachschaden am Auto des Verursachers hingegen wurde mit gut 5000 Euro angegeben. Der Unfall wurde von einem dahinter fahrenden Zeugen beobachtet. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Unmittelbar vor der Unfallstelle hatte er einen Rastplatz ignoriert. Eine Pause bei auftretender Mündigkeit, so die Polizei, hätte hier den Unfall wahrscheinlich verhindert. (AZ)