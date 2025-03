Die Turn- und Festhalle in Jettingen war am Ende brechend voll. Mitzuverdanken war es wohl den Fähnrichen, die seit Mittag beim Pfändern gewesen waren. Angeblich sollen sie sämtliche Gäste, die bunt verkleidet und in bester Jettinger Fasnachtslaune gekommen waren, persönlich zum Fähnrichsball eingeladen haben.

