Jettingen-Scheppach

vor 47 Min.

Wenn Grundschüler einen Roboter programmieren

Am Schulroboter Thymio lernen Kinder der dritten Jahrgangsstufe der Grundschule in Scheppach die ersten Schritte der Programmierung. Am Laptop geben sie dem Lernroboter einfache Befehle, die dieser Sensor-gesteuert umsetzt. Ella und Maximilian aus der Klasse 3b macht das großen Spaß. Schulleiter Andreas Spatz begleitet das innovative Projekt.

Plus Die Grundschule Scheppach ist eine von 15 Schulen in Bayern, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Klassenzimmer testen. Was auf Schüler und Lehrer zukommt.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Bei vielen Familien sind sie nicht mehr wegzudenken: Die nette Frauenstimme im Auto leitet sicher zum Ziel, automatisch schneidet der Mähroboter das Gras, auf Knopfdruck startet der Mini-Staubsauger und schluckt Brösel und Krümel. So mancher bekommt niedliche Spitznamen wie Robbi, Staubi oder Schaumi. Künstliche Intelligenz ist im Alltag selbstverständlich geworden – aber im Klassenzimmer? Spielt sie bisher eine geringe bis gar keine Rolle. Das soll sich jetzt ändern, 15 Pilotschulen in Bayern werden in den kommenden fünf Jahren pädagogische Konzepte entwickeln und erproben, die künstliche Intelligenz (KI) in den Unterricht einzubinden. Dass die Grundschule Scheppach als eine von zwei Grundschulen in Schwaben den Zuschlag dafür bekommen hat, freut Schulleiter Andreas Spatz ungemein. "Das ist ein ganz besonderer Schulversuch, eine ganz tolle Sache." Aber was erwartet Schüler und Lehrer dann in Zukunft? Steht nur noch der Roboter vor der Klasse?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen