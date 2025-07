„Wir helfen – Wir bewegen – Wir feiern“

„Gemeinsam helfen, bewegen, feiern“, unter diesem Motto standen die Jubiläumstage, mit denen die Freiwillige Feuerwehr Scheppach ihr 150. Gründungsjubiläum und der Sportverein sein 75-jähriges Bestehen feierten. Die beiden Vorsitzenden Altbürgermeister Hans Reichhart (FFW) und Peter Weizmann (SV Scheppach) zogen in einem gemeinsamen Rückblick eine überaus positive Bilanz der Feier. Nicht allein gab es seitens der Bürgerschaft vielfaches Lob für die Vereine und insbesondere die engagierten Helfer, sondern gerade auch die Besucherzahlen legten davon Zeugnis ab, dass der ganze Ort kräftig mitfeierte.

Reichhart betonte im Rückblick, dass sich die lange und intensive Vorbereitung mit zahllosen Sitzungen über ganze 18 Monate hinweg „definitiv gelohnt und zu einem echten Erfolg geführt hat.“ Nur dank der guten Vorbereitung und dem herausragenden Engagement der Mitglieder habe man die drei Festtage reibungslos gemeistert. So waren in den unterschiedlichen Positionen über 180 Personen im Einsatz. „Gerade diesen Ehrenamtlern gilt unser Dank, ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen. Einige Helfer haben Hunderte von Stunden geleistet und private Urlaubstage investiert. Sie haben Gemeinschaft gelebt und so werden wir als Vereine noch lange und gerne auf unser Jubiläum zurückblicken“, so Reichhart. Besonders stolz sind die Jubiläumsvereine auf den Kirchenzug am Sonntag, an dem sich 28 Fahnenabordnungen mit über 370 Beteiligten präsentierten. Als echter Besuchermagnet hatte sich auch das Elfmeterturnier des SV mit 26 Mannschaften am Freitag erwiesen. Einig sind sich die Vorstände Peter Weizmann und Hans Reichhart auch darin, dass das Fest ebenso im Verein wie in der ganzen Dorfgemeinschaft das Wir-Gefühl gestärkt und den Zusammenhalt gefestigt hat.

