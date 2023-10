Zeugensuche: Einbruchsversuch in Jettingen

Bei einem versuchten Einbruch sucht die Polizei nach Hinweisen zum Täter. Er scheiterte an einer Holztüre, verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 100 Euro.

In Jettingen hat es einen Einbruchsversuch gegeben. Laut Polizeibericht versuchte ein bisher unbekannter Täter am vergangenen Dienstag oder Mittwoch in ein Anwesen in der Weberstraße in Jettingen einzubrechen. Er betrat zunächst eine offenstehende Garage und versuchte dann mittels Brechwerkzeug eine versperrte Holztüre zu einem Nebenraum aufzubrechen.

Da ihm dies nicht gelang, entstand nach Angaben der Polizei nur Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 entgegen. (AZ)