Zu schnell: 19-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Erst gegen ein Verkehrsschild und dann in eine Baumgruppe gekracht ist ein 19-jähriger Autofahrer, der am Sonntag, 9. Juli, gegen drei Uhr nachts auf der Kreisstraße zwischen Schönenberg und Ettenbeuren in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war. Unfallursache war nach Angaben der Polizei in Burgau vermutlich zu schnelles Tempo. Beim Unfall zog sich der junge Mann eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Jettingen, Schönenberg und Ried waren mit insgesamt 23 Einsatzkräften zur Absperrung und Fahrzeugbergung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. (AZ)