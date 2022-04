Zuckerguss: Nachwuchs-Bäckerin mag Himbeertörtchen, Soul und Jazz

Die 13-jährige Carmen Hildensperger aus Jettingen-Scheppach ist im neuen Zuckerguss vertreten. Dafür hat sie das Rezept ihres Lieblingskuchens verändert.

Im Vergleich zu Akkordeon, Klavier und Orgel ist das Backen wohl die leichteste Übung für Carmen Hildensperger. Die 13-jährige Schülerin hat für das Zuckerguss-Rezeptheft Nr. 25 feine Himbeertörtchen gebacken und verziert. Wer die Gottesdienste der Kirche Mariä Himmelfahrt in Scheppach besucht, hat Carmen bestimmt schon einmal gehört. Dort spielt die Schülerin der Fachoberschule gelegentlich Orgel. Das Talent dazu hat sie wohl von ihrer Mama, mit der sie oft die Leidenschaft für Soul und Jazz teilt. Dann klingen bisweilen auch französische Chansons durch das ehemalige Bauernhaus, in dem die Familie wohnt.

Die Liebe zum Backen teilt sie mit ihrer Tante. Mit ihr hat sie im vergangenen Sommer einen Backkurs in Kempten belegt und daraus viele Tricks und Kniffe für komplizierte Kuchen und Torten gelernt. Davon zeugen auch die schönen Himbeertörtchen, die in Muffin-Papierförmchen, Sahneverzierung und garniert mit zwei frischen Himbeeren den Kaffeetisch schmücken. Jetzt im Frühjahr kommen die Früchte ausnahmsweise nicht aus dem eigenen Garten.

Zuckerguss: Carmen aus Scheppach hat gute Tipps parat

Das Besondere an den Törtchen ist, dass sie ganz ohne Mehl gebacken werden. Was keineswegs stört. "Dafür habe ich das Rezept meines Lieblingskuchens verändert. Das ist der Eierlikör-Kuchen von Opa Hans. Statt den Schokoladenstückchen sind in den Törtchen eben Himbeeren", sagt Carmen. Weil die Törtchen eben nicht nur gut aussehen, sondern auch so schmecken, kommen sie zu vielen Gelegenheiten auf den Tisch.

Carmen Hildensperger mag es, zu backen. Foto: Bernhard Weizenegger

Als Tipps empfiehlt die junge Bäckerin, das geschlagene Eiweiß nur vorsichtig in den Teig unterzuheben. Und zum Ausstechen des gebackenen Bodens eignen sich dünnwandige Metallringe in beliebigen Durchmessern. Damit entstehen saubere Törtchen, die sich gut von der Form lösen.

Als nächste Herausforderung wird sie sich erneut an die deutlich schwieriger herzustellenden Macarons herantasten. Die vergangenen Backversuche entsprachen nicht ihrem Qualitätsanspruch. Und dann sind da ja noch Soul und Jazz, sollte es mal nicht so klappen.

