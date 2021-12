Zwei Bürger aus Jettingen-Scheppach erhalten Mahnschreiben ohne Grund

Offenbar haben Unbekannte im Internet mit den Daten von zwei Personen aus Jettingen-Scheppach eingekauft. Diese bekamen nun Mahnungen.

Unabhängig voneinander erhielten zwei Bewohner der Gemeinde Jettingen-Scheppach jeweils ein Mahnschreiben eines Inkassounternehmens. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Burgau ist das Unternehmen tatsächlich existent. Allerdings geben beide Personen an, nichts bestellt zu haben, wie im Schreiben behauptet wird.

Unbekannte kauften mit Daten der Betrogenen aus Jettingen-Scheppach ein

Offenbar haben bislang unbekannte Personen die Personalien der beiden benutzt, um im Internet einzukaufen. In einem Fall handelt es sich um ein Mountainbike. Aus den Schreiben an den anderen Mann geht nicht hervor, was letztendlich bestellt wurde. Beide erstatteten am Montag Anzeige bei der Polizeiinspektion Burgau. (AZ)