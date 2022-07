Zwei Jugendliche nach Motorradunfall bei Jettingen schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem landwirtschaftlichen Gespann bei Jettingen sind am Dienstagabend zwei Jugendliche schwer verletzt worden.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach (GZ17) hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem landwirtschaftlichen Gespann ereignet. Gegen 19.15 Uhr wollte laut Polizei der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die vor ihm fahrende Zugmaschine mit Ladewagen links überholen. Der 18-jährige Fahrer des Gespanns begann zeitgleich, von der Ortsverbindungsstraße aus nach links in einen dort beginnenden Feldweg abzubiegen. Dabei übersah er den gleichzeitig überholenden 16-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Rettungshubschrauber bringt den Sozius in die Uniklinik

Der Fahrer und sein 17-jähriger Sozius stürzten vom Leichtkraftrad und zogen sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu. Das Zweirad landete in der Wiese. Der 17-jährige Sozius wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht, der 16-jährige Fahrer mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Ulm. Wie es den beiden Jugendlichen gesundheitlich geht, war am Mittwochvormittag nicht bekannt.

Die Feuerwehr Jettingen-Scheppach kümmerte sich um die notwendigen Straßensperrungen sowie die auslaufenden Betriebsstoffe. Die Ortsverbindungsstraße war insgesamt etwa vier Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Gegen den 18-jährigen Fahrer des Gespanns leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)