Zwei Leichtverletzte bei Motorrad-Sturz in Jettingen-Scheppach

Zwischen Burgau und Jettingen-Scheppach sind der Fahrer eines Kleinkraftrads und seine Beifahrerin gestürzt. Sie verletzen sich leicht.

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Burgau und Scheppach ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 36-Jähriger gegen 6 Uhr mit seinem Kleinkraftrad aus Burgau kommend in Richtung Scheppach unterwegs. Mit ihm auf dem Fahrzeug befand sich seine 51-jährige Beifahrerin. Auf Höhe des Autobahnsees verlor er in einer Kurve das Gleichgewicht und stürzte. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)

