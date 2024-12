Zwei Paare geraten in Asylbewerberunterkunft in Streit

In der Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße in Jettingen ist es am Samstag zu einem handgreiflichen Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilt, begann sich ein ukrainisches Paar, der Mann 41 und die Frau 39 Jahre alt, gegen 19.15 Uhr mit zwei türkischen Eheleuten, der Mann 39 und die Frau 41 Jahre alt, zu streiten. Beide Parteien gaben an, jeweils von der anderen Seite geschlagen worden zu sein. Aufgrund der Sprachbarrieren muss der Polizei zufolge der genaue Tatablauf erst mithilfe von Dolmetschern ermittelt werden. (AZ)

