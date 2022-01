Zwei Unfälle beim Überholen auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Gleich zwei Mal krachte es am Montag auf der A8 bei der Abschlussstelle Burgau wegen missglückter Überholvorgänge.

Weil eine 71-Jährige beim Überholen nicht aufgepasst hatte, kam es am Montagvormittag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau zu einem Unfall mit etwa 8000 Euro Sachschaden. Laut Autobahnpolizei war die Autofahrerin gegen 9 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Burgau in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Wagen überholen. Sie wechselte mit ihrem Auto vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, übersah jedoch ein von hinten kommendes Auto. Der 55-Jährige bremste voll ab, konnte jedoch ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Zusmarshausen und Burgau waren zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

Beim Spurwechsel auf der A8 Auto übersehen: Unfall bei Burgau

Am Montagmittag kam es in Höhe der Anschlussstelle Burgau zu einem Unfall mit zirka 5000 Euro Sachschaden. Ein 34-Jähriger war mit seinem Wagen auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte zum Überholen ausscheren. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er ein dort fahrendes Auto. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausreichend abbremsen und fuhr gegen das Heck des überholenden Autos. Die Fahrzeuginsassen blieben auch bei diesem Unfall unverletzt. (AZ)