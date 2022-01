Zwei Verletzte bei Unfall an Schönenberger Kreuzung bei Jettingen-Scheppach

Die Polizei schätzt den Sachschaden durch einen Unfall mit Verletzten an der Schönenberger Kreuzung bei Jettingen-Scheppach auf rund 16.000 Euro.

An der Schönenberger Kreuzung hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer war gegen 8.45 Uhr von Schönenberg kommend auf der Kreisstraße unterwegs und wollte die Umgehungsstraße geradeaus in Richtung Jettingen überqueren.

16.000 Euro Sachschaden durch Unfall an Schönenberger Kreuzung

Er missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, das von einer 25-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenprall der beiden Autos wurden die 25-Jährige sowie deren 63-jährige Beifahrerin leicht bis mittelschwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. (AZ)